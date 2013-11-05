韩国股市：早盘跌至逾三周低点，受累于外资抛盘和获利了结

路透首尔11月5日 - 韩国股市周二跌至逾三周低点，受累于海外投资者的卖盘以及美国重要经济数据公布前的获利了结。

0226 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下滑0.4%，报2,018.39点，盘中稍早曾触及2,015.46点，为10月11日以来的最低位。