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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 11:28 BJT

突发新闻：美国新泽西州一购物中心发生枪击，警方作出反应--CNN

路透11月4日 - 美国有线电视新闻网(CNN)报导称，据报美国新泽西州一家购物中心周一晚间即将结束营业时发生枪击，目击者称在几秒钟内听到数声枪响。

CNN引述目击者的话称，警方正在作出反应。从Paramus的Garden State Plaza购物中心传回的画面显示，有大量警员部署在购物中心外面。

Paramus警方没有立即证实该报导。(完)
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