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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 11:23 BJT

香港股市：受大陆股市推动走低，因中国发出货币政策收紧信号

路透香港11月5日 - 中国大陆股市周二早盘表现逊于大部分亚洲股市，带动香港股市走低，因此前中国总理李克强暗示货币政策转向收紧。本周末中国共产党将召开十八届三中全会。

恒生指数 跌0.8%至23,005.2点。恒生国企指数 下滑1%，再度挣扎在200日移动平均线上。

中国建设银行(CCB) 领跌四大国有银行，下滑1.3%。

但汇丰控股 上涨1.4%，其第三季获利增长10%，好于预期。

联想 上涨0.8%。(完)
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