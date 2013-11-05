更新版 1-新债招标：中国国开行福娃债收益率多攀至历史新高，长端发行承压

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 国开行增发福娃债收益率多攀至历史新高
* 一年和三年品种投标倍数逾2倍，10年低至1.37倍
* 资金回暖略支撑短券，长债发行承压 (新增市场评论和更多背景)
路透上海11月5日 - 中国银行间市场资金价格虽不断回落，但国家开发银行 周二第二次增发的五期固息债，中标收益率仍较首次增发继续上行，多个期限并创下历史新高，因机构对债市短期走势看法谨慎。
交易员并指出，资金市场回购价格的走低，对五年以内短端品种形成支撑，致其收益率未明显脱离此前预期，长债品种则因受资金回暖助益有限，发行依旧承压。
业内人士透露，国开行上午招标增发的五期固息债，一/三/五年品种中标收益率接近此前预测均值，10年则高出预测均值10个基点(bp)。
华中一银行交易员表示，国开行今日增发债中较短期限品种，结果基本符合预期。主要“一年和三年是受益于资金面改善和承销团冲量的原因。其他(长的)都走高了。”
根据中债登数据，今日国开行增发的一、五及七年固息债，中标收益率创下同类政策性金融债有数据以来历史新高；三年及10年收益率则分别创下1998年和2008年以来新高。
该交易员解释说，此前两日现券收益率虽略有回落，但尚不能被视作一种回暖趋势的形成。因此国开增发债，收益率只能维持在高位，尤其是10年期，需求不足致结果明显高出估值水平，且投标倍数尚不到1.5倍。
银行间固息政策性金融债(国开行)到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.9075%、5.0885%、5.1992%、5.2382%和5.2668%。
银行间市场周二回购利率 CNREPO=CFXS 跌势不改。市场人士表示，今日是月初存款准备金例行调整日，机构心态略显谨慎，早间拆借机构稍有增多，但总体流动性稳中继续趋缓。
今日增发债招标具体结果如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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中标收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%
预测均值 4.83% 5.09% 5.17% 5.21% 5.24%
投标倍数 3.04 2.26 1.76 1.83 1.37
边际中标收益率 -- -- -- 5.3028% --
发行具体条款如下：
第43、44、45、46、47期第二次增发债
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发行总量 各期限均不超过40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标方式 1/3/5/10年采用单一价格（荷兰式）招标
7年采用多重价格（美国式）招标
缴款日/起息日 11月11日/10月24日
分销期 11月6日-11月11日
上市日 1年：11月13日
3/5/7/10年：11月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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