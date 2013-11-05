《焦点》全球矿企四处寻找锌矿，因预期供应将由过剩转为紧俏

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“很多巨型矿山将关闭，”瑞银集团(UBS)大宗商品分析师Tom Price表示。
“将取而代之的是小型矿山，所以锌有可能出现供应短缺，”Price称。
国际铅锌研究组织(ILZSG)预计，至少在2014年年底前全球的锌都会供应过剩，但今年全球供应过剩规模降至12万吨，明年将减少到11.5万吨--较之前四年均有下滑。
路透调查的分析师预计，2013年过剩11万吨，2014年跌至仅5.2万吨。
上一次锌出现供应短缺，价格增长三倍多，从2003年的每磅0.40美元升至2006年的超过2美元。
中国的锌产量高于其他国家，也从价格上涨中获利最丰。
**中国海外锌矿投资**
中国有色金属建设股份有限公司已经同意设计和建设Ironbark的矿山，并安排从中国的银行获得融资。同时，嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)也向Ironbark提供5,000万美元的可转换票据。
中国有色金属也已同意购买一合资项目50%股权，开发俄罗斯Ozernoye矿区，并建造采矿和加工工厂。该地是世界上锌储量最大的地区之一。(完) (编译 李春喜/田建华/朱晓军；审校 高琦/李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。