中国债市动态：逆回购小量操作难给现券打气，国债期货创新低

路透北京11月5日 - 中国银行间现券市场周二未脱积弱走势，其中中长端承压更为明显，虽然公开市场逆回购滚动操作，但规模仅80亿元人民币，未能实质提振多方热情。谨慎心态不消，期货市场也难有表现，中金所五年期国债期货<0#CTF:>早盘下跌，并创上市以来新低。

受访交易员并提到，结合中国总理近期讲话，加之市场预期通胀或有反弹，致机构对未来央行态度看法偏谨慎，预计货币政策趋松的可能性和力度较弱。

继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成且中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除有停止逆回购操作的可能性。

“收益率还是往上吧，10年国债昨天还是4.20%这样，今天4.22%有成交。信用债成交比较清淡一点，热点还是在利率债上。”北京一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，逆回购低量操作，虽然比没有强，但也不是重大利好。现在机构有一种想法就是资金面容易紧不容易松，而且这样的想法已经比较深入了。

“现在看逆回购的态度转变了，以前觉得只要在就可以了，资金紧了会救市场，但经过之前的暂停，现在不那么踏实了，而且看来央行是不愿意把资金弄得很宽松。”他说，“另外，总理的讲话中还提到钱荒了，感觉是肯定了之前的做法，市场可能解读未来资金面起码是个紧平衡吧。”

早盘人民币利率互换(IRS)也有所上行，交易员指出，流动性改善，资金价格回落，让部分市场人士预期今日逆回购中标利率或有望向下调整，但这种预期最终落空，或对IRS造成扰动。

中国总理李克强在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告上指出，6月份出现的钱荒，针对当时的情况，一方面要求人民银行和商业银行加强流动性管理，保持适度的货币供应，另一方面并未因此而放松银根，而是合理引导社会预期和企业行为，产生了稳增长效应。

他称，“如果当时我们放松银根，如果我们多发赤字，那就像古人讲的‘抱薪救火’。薪不尽，火不灭，抱着柴火去救火，柴火不用完，火是灭不了的。所以，我们选择坚持稳住财政和货币政策。”

剩余期限约9.5506年的固息国债130011券 最新报价对应收益率为4.24%/4.20%，上日尾盘在4.23%/4.17%。

截止北京时间13:06分，五年期国债期货主力合约 报93.446元，跌0.206元，或0.22%。