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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 11:48 BJT

澳洲央行：维持指标利率在2.5%不变，预测明年增长很可能提速

澳元虽然较今年稍早的水准下滑，但仍处于令人不安的高位。为了实现经济均衡增长，可能需要低一点的汇率水平。

在今天的会议上，委员会研判货币政策仍然适当。委员会将继续评估前景并按需要调整政策，以促进需求持续增长，并且令通胀符合目标。(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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