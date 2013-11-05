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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 11:48 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，此前澳洲央行声明称汇价过高

路透悉尼11月5日 - 澳元兑美元周二下跌0.0025美元，此前澳洲央行宣布维持指标利率在2.5%不变，并在声明中称澳元汇价仍然过高。

澳洲央行维持利率不变，符合市场预期。 (完)
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