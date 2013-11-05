《热点透视》汇控看似原地踏步，但瘦身精实有成

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 蔡美珍

路透香港11月4日 - 汇丰控股 或许在原地踏步，但至少它变得更精实了。这家跨国金融巨擘第三季基础净利成长10%，尽管收入持平。成本降低、坏帐减少、以及少了巨额监管罚款负担，都协助了净利成长。这是一套无论全球经济如何变化都能交出更好股息的瘦身配方。

多数大型银行目前都受制于自身控制范围之外的众多影响力量：央行宽松政策、增强银行资本的需求、以及金融危机遗留下来的官司缠身问题。汇控也不例外。汇控每收进4块美元的存款，只有3块美元会放贷出去--在这种存款比重偏高的资产负债表结构下，低利率环境对它而言是弊大于利。在此同时，英国监管当局修改规定，让汇控无法断言它看似强劲的资本率确实已经够高。假设巴塞尔协定III规定全面落实，汇控目前资本率为10.6%。

汇控第三季业绩还得到两大因素帮助：罚款及坏帐均较少。去年第三季时，汇控认列约15亿美元的罚款及顾客赔偿支出。今年第三季则只有7.5亿美元。坏帐拨备同比减少4%，因美国及欧洲前景略有改善，同时汇控在印尼及印度等国家，亦尽量避开财务窘迫的企业贷款户。

不过汇控也靠着降低成本展开自我协助。目前汇控的年化成本基准，已经比行政总裁欧智华2011年推动汇控瘦身时降低45亿美元。汇控成本还将会进一步下降：欧智华已承诺未来三年还要降低20-30亿美元成本。