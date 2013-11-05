突发新闻：美国新泽西州一购物中心发生枪击--当地官员

路透11月4日 - 美国新泽西州帕拉默斯(Paramus)卑尔根镇官员Jeanne Baratta称，一位持枪者在当地购物中心开枪，购物中心的人群已被疏散。

Baratta称，在听到Westfield Garden State Plaza Mall购物中心的枪声后，有购物者在当地时间大约晚上9点后报警。

“有人听到多声枪声。我们认为只有一名持枪者...购物中心的人群在疏散，”Baratta说。该官员称特警队员和执法人员已赶到事发现场。(完)