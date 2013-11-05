中国汇市：人民币即期早盘小幅走高，市场静候方向指引

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 人民币即期早盘小幅走升
* 中间价结束连续六天跌势
* 观望情绪较浓，短期料维持盘整
路透上海11月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走高。隔夜美元指数回落，人民币中间价随之小幅回升，结束连续六天跌势。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期盘整可能性偏大。
他们表示，大家仍在观察央行政策意图，以及月内美元指数是否会进一步走强，市场情绪较为谨慎。
北京一中资银行交易员说，央行的意图较不明确，需要继续观察可能的动作，后期人民币汇率横盘和再次升值的可能性都存在。
多位交易员指出，近期需关注美元指数是否会持续走强，这将对人民币中间价产生方向性的指引。
北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.0962元，上日收报6.0992元。今日人民币兑美元中间价 为6.1447元，上日中间价为6.1482元。
全球汇市，欧元周二在亚洲时段守住温和涨幅，此前在欧元区数据改善的激励下脱离七周低点；不过有关欧洲央行本周可能降息的传言应会抑制欧元需求。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1565/85，上日尾盘为6.1590。
北京时间11:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0852/64元，上一交易日尾盘报6.0849元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。