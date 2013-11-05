中国汇市：人民币即期早盘小幅走高，市场静候方向指引

* 人民币即期早盘小幅走升

* 中间价结束连续六天跌势

* 观望情绪较浓，短期料维持盘整

路透上海11月5日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走高。隔夜美元指数回落，人民币中间价随之小幅回升，结束连续六天跌势。交易人士指出，市场观望情绪较浓，短期盘整可能性偏大。

他们表示，大家仍在观察央行政策意图，以及月内美元指数是否会进一步走强，市场情绪较为谨慎。

北京一中资银行交易员说，央行的意图较不明确，需要继续观察可能的动作，后期人民币汇率横盘和再次升值的可能性都存在。

多位交易员指出，近期需关注美元指数是否会持续走强，这将对人民币中间价产生方向性的指引。

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.0962元，上日收报6.0992元。今日人民币兑美元中间价 为6.1447元，上日中间价为6.1482元。

全球汇市，欧元周二在亚洲时段守住温和涨幅，此前在欧元区数据改善的激励下脱离七周低点；不过有关欧洲央行本周可能降息的传言应会抑制欧元需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1565/85，上日尾盘为6.1590。

北京时间11:58，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0852/64元，上一交易日尾盘报6.0849元。