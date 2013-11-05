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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 12:00 BJT

《汇市简讯》澳洲央行公布决议后新西兰元/美元微跌

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* 澳洲央行公布决议声明后，新西兰元随澳元走低

* 新西兰元/美元日低由0.8270美元仅再下跌10个跳动点，之后呈横盘整理

* 汇价反应相当平淡，目前为止新西兰元下跌0.20%

* 澳元/新西兰元回吐涨幅，协助支撑新西兰元下档

* 新西兰元/美元周一低点0.8249为较近的支撑位，亚洲时段在整体关卡应会有较大阻力(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
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