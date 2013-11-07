《市场热谈》中国外汇市场管理政策难走回头路

* 市场揣测外管局或出限制远期结汇老套数

* 可抑制热钱通过远期市场流入、减轻外汇占款压力

* 难以改变国际收支不平衡大局，收效或有限

* 会带来破坏外汇市场生态环境等副作用

作者 李然

路透北京11月7日 - 原本应该是同一根曲线的外汇远/掉期报价，上周突然分裂成两根，引起中国外汇市场一阵揣测－－难道外管局要出台限制远期结汇的老方法？不过这种可能性很快又被大部分市场人士给否决了.

据多位消息人士向路透表示，近几个月来，人民币因结汇量庞大升值压力锐不可挡，外管局可能对银行结售汇综合头寸再次实行“收付实现制”头寸的下限管理。

市场人士分析，外管局此举是为减少投机资金通过远期结汇流入境内，缓解为对冲这部分资金带来的即期结汇压力，同时减少央行外汇占款，以维持货币市场的紧平衡。不过，该政策也会带来破坏外汇市场生态环境等副作用，权衡利弊后真正出台的可能性并不大。

外管局曾于2010年底和2011年初做出该临时性限制措施，后于2012年取消。目前应用的是国际通行的“权责发生制”。

巴克莱驻新加坡的新兴市场分析师Igor Arsenin在研究报告中认为，出台政策限制对冲的可能性不大。“从放开资本帐户的方向上看，限制对冲行为可以说是一种退步。”

美国退出量化宽松延后、中国经济企稳迹象明显，令中美利差自今年7月触及两年低位后回升，吸引境外资金在三季度末再次涌入，人民币升值预期再次抬头。今年9月，中国央行口径外汇占款新增近2,700亿元人民币，环比激增近三倍。

外管局曾分别于2010年11月和2011年3月下发了通知，对银行按照“收付实现制”原则计算的头寸余额实行下限管理，限制银行远期结售汇敞口通过即期市场平盘，促使银行及时调整远期结售汇报价，并由此对客户远期结售汇规模形成约束，应对跨境资金异常的流入。

2012年4月，在外汇供求趋于平衡，跨境资金异常流入情况缓解后，外管局及时取消了这一临时性限制措施。不过在2013年一季度顺差扩大后，外管局于5月出台了结售汇综合头寸下限管理措施，将银行结售汇综合头寸限额与外汇存、贷款规模挂钩。

外管局在今年9月底发布的2013上半年国际收支报告专栏中曾指出，相对于重申远期结售汇业务的真实性审核要求、限制客户办理远期结售汇业务的规模等措施，两次使用该政策都在确保效果的同时避免了直接行政干预的负面影响。

**政策效果**

自8月以来，人民币兑美元即期汇率 结汇压力明显增加。从8月份一直到10月十一长假过后，即期汇率一直保持在6.12元附近窄幅盘整，交易人士称大量的结汇盘被国有大行收走，疑似为央行授意的干预行为。

上海一股份行外汇交易主管称，当月即期汇率保持在6.12元一线不变、而掉期升水较高，促使客户选择在远期市场尽早以更优价格结汇，这使得9月份远期结汇大增。

外管局数据显示，9月份银行远期结售汇签约为净结汇180亿美元，是至少于2010年以来的月度最高水平。银行在即期市场上对这些远期结汇进行对冲，给即期市场带来较大结汇压力。

市场人士分析，结合近期出口签约较多、与贸易数据不匹配，这可能体现出远期市场有虚假贸易渗透入境。通过收付实现制头寸管理，人为分离远期和掉期曲线，迫使远期价格下跌后，就能起到遏制热钱自远期结汇流入的作用。

“采用市场化的管理手段优于行政管理手段。”外管局专栏总结称，当时在政策出台后，银行对客远期签约净结汇大幅减少，缓解了央行购汇压力，同时由于银行增持了外汇头寸规模，抵御风险能力得到提升，平滑了2011年底外汇市场震荡带来的外汇增持压力。

**效果可能有限**

但市场人士则认为，相比2010-11年，目前再次使用该措施效果可能有限。

Arsenin分析称，当前外部资金流入的强度要比2010-11年低得多，且香港CNH市场经过发展已大为加深，也会对投机资金起到分流作用，这在上周出现政策传闻时CNH远期价格的下行压力变大可以看出。这些都使出台这种政策的必要性不高。

“为了限制结汇而改变头寸考核方式，无助于改变客户是否结汇。”招商证券宏观研究主管谢亚轩认为，近期市场大体保持人民币升值预期，资金流入的大方向不变。

国际金融问题专家赵庆明认为，这只是在头寸管理的细节上做出限制，更需要的是推进改革，从根本上化解国际收支顺差、套利空间较大的现状。

交易员也表示，当掉期与远期点数出现明显缺口后，也会有套利盘从中渔利，使缺口缩窄，限制政策效果。这也反映出当内外利差环境没有发生明显变化时，该政策收效可能有限。

事实上，此前即期的6.12元行情也是造成远期结汇激增的因素之一。十一长假过后的次周，大行购汇突然消失，即期汇率在汹涌的结汇潮下迅速走坚近400个点子至6.08元关口，随即观察到当月下旬银行间市场流动性相对收紧，意味着放开即期汇率干预后，外汇占款也可能已经相应减少。

市场人士也表示，尽早实现汇率市场化改革才是根本的办法。一位银行交易人士认为，人民币汇率应该体现出真实的供求关系，否则汇率信号的失真会传导到利率市场，影响整体金融市场改革的推进。

**副作用较大**

人民币/美元远期和掉期报价近日已经出现分化，再度形成两条不同的价格曲线。这意味着银行和经纪公司对远期和掉期采取了不同的报价。

周三下午，在上海国际货币经纪公司的远掉期报价页面 上，一年远期点数报360/385，一年掉期报410/430。

部分市场人士认为，再次推出收付实现制实际上是汇率管制的升级。在国际外汇市场上，并不存在银行结售汇综合头寸管理，也没有掉期和远期呈现两种价格的现象。

“重回收付实现制的目的主要是遏制远期结汇，一定程度上治标、也能治本，只是副作用太大。”上述股份行交易主管说，其中最大的问题是破坏国内外汇远掉期市场的正常生态。

一位接近监管层的权威人士则表示，目前外管局还没有正式出文，来来回回的政策变化反而容易引起猜测。

“去年重改‘权责发生制’是因基于人民币汇率基本平衡的判断，如果再公开发文改回‘收付实现制’，容易让市场对人民币升值压力加大产生新的想法。”他称。

**远掉曲线为何分离？**

银行交易员介绍，以签订一笔客户远期美元结汇为例，银行可以任选两种对冲汇率风险的方法，一是将这笔远期结汇形成的美元头寸在银行间市场卖出，二是通过即期+掉期进行对冲。

第二种方法里，银行通过掉期工具在货币市场借出人民币、并借入美元，将这笔美元在即期市场卖出。到期后，银行即可用企业支付的美元偿还货币市场，并用货币市场收回的人民币借出款用于支付企业。

目前外管局对银行权责发生制头寸余额进行上下限管理，银行通过第二种方法签订的即期、远期合约都会体现在每天的头寸余额中，并可以正负相抵。在对远期结汇进行对冲时，这种方法的价格更好。

若以收付实现制进行综合头寸余额管理会出现差异。上海一外资行交易员总结，收付实现制头寸 = 权责发生制头寸 - 未到期余额，运用第二种方法平补远期结汇敞口后，将会出现负的美元综合头寸。

对这个负头寸进行下限管理，就能抑制银行通过即期和掉期进行风险对冲。银行通过压低对客户的远期报价来减少远期结汇压力，价格变差后客户的结汇意愿会降低。而一旦政策真正推出，银行间市场上远期交易量大增，远期价格承压后，远期和掉期曲线也会发生分离。（完）