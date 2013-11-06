中国金融：首家网络保险公司众安保险将聚焦电子商务等三大方向

全球政经：新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透上海11月6日 - 中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周三在上海正式开业。公司高层透露，该公司近阶段将围绕电子商务、移动支付和互联网金融三大方向来设计产品。
众安保险首席执行官（CEO）尹海在一新闻会上表示，近期公司重点是探索商业模式的可行性、持续性，而不是过多考虑追求保费收入和利润。
“众安希望自己成为一家互联网公司，一家数据公司。”他说，公司将利用互联网思想、技术和数据，去解决传统金融难以解决的问题，进入传统金融难以涉足的领域。相信很快将会推出首款产品，是与电子商务和移动支付相关的产品。
他表示，公司希望从大量交易、支付和行为数据，挖掘出个人和中小商家的实时信用评价。然后基于互联网的各个环节设计保险产品，例如可以推出商家信誉保险，来取代现在普遍采用的商家押金。
众安保险由阿里巴巴集团 、腾讯 和中国平安保险 等多家企业联合组建，注册资本10亿元人民币，公司总部位于上海外滩金融区，不设分支机构。其主要业务包括企业/家庭财产保险、货运保险、责任险等。
据众安保险网站，其目标客户包括所有互联网经济的参与方，如互联网平台、互联网服务提供商、电子商务商家、网络购物消费者、社交网络参与者等公司和个人客户。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月11日 - 中国辽宁省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额195. 9亿元人民币的专项地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。大公国际资信评估有限公司 对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 58.77 4月18日下午2:00-2:40 4月19日 五年 58.77 七年 58.77 10年 19.59
路透香港4月11日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（Blackrock）周二称，随着贸易战风险降温，加上国内经济改善，预料中国将会加快结构性改革。