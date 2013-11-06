中国金融：首家网络保险公司众安保险将聚焦电子商务等三大方向

路透上海11月6日 - 中国首家互联网保险公司--众安在线财产保险股份有限公司周三在上海正式开业。公司高层透露，该公司近阶段将围绕电子商务、移动支付和互联网金融三大方向来设计产品。

众安保险首席执行官（CEO）尹海在一新闻会上表示，近期公司重点是探索商业模式的可行性、持续性，而不是过多考虑追求保费收入和利润。

“众安希望自己成为一家互联网公司，一家数据公司。”他说，公司将利用互联网思想、技术和数据，去解决传统金融难以解决的问题，进入传统金融难以涉足的领域。相信很快将会推出首款产品，是与电子商务和移动支付相关的产品。

他表示，公司希望从大量交易、支付和行为数据，挖掘出个人和中小商家的实时信用评价。然后基于互联网的各个环节设计保险产品，例如可以推出商家信誉保险，来取代现在普遍采用的商家押金。

众安保险由阿里巴巴集团 、腾讯 和中国平安保险 等多家企业联合组建，注册资本10亿元人民币，公司总部位于上海外滩金融区，不设分支机构。其主要业务包括企业/家庭财产保险、货运保险、责任险等。