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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 12:07 BJT

美国个股：通用汽车10月在华销量同比增长12.2%

路透北京11月5日 - 美国通用汽车 周二公布，该公司与其中国合资企业10月在中国销售282,446辆汽车，较上年同期增长12.2%。

9月通用汽车在华销量同比增长13.7%。

今年1-10月通用和其中国合资企业在华销售259.5万辆汽车，较上年同期增长11.2%。

近日接受路透专访时，通用中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，在中国，通用与上汽和其他公司的合资公司，今年销售量可能增加30万辆至300万辆。

通用汽车通过与一汽集团和上汽集团 合作，在中国生产汽车。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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