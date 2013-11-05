美国个股：通用汽车10月在华销量同比增长12.2%

路透北京11月5日 - 美国通用汽车 周二公布，该公司与其中国合资企业10月在中国销售282,446辆汽车，较上年同期增长12.2%。

9月通用汽车在华销量同比增长13.7%。

今年1-10月通用和其中国合资企业在华销售259.5万辆汽车，较上年同期增长11.2%。

近日接受路透专访时，通用中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，在中国，通用与上汽和其他公司的合资公司，今年销售量可能增加30万辆至300万辆。