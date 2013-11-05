《分析》美国个股表现差异化，会选才会赢

**操作难度变大**

基金经理人抱怨称，想在股海中找到隐藏的宝石越来越难，因为前景看好的公司股价已高，没有明显获利空间。

“市场已经向上，所以现在越来越难操作了，你得避免为成长而付出过高代价，”T. Rowe Price旗下Blue Chip Growth基金 及其他大型股基金的资产配置专家Craig Watson说。该基金规模为198亿美元，今年涨幅已有32.5%，涨幅较标普500指数多出约7个百分点。

Watson说，他的Blue Chip Growth基金仍然增加亚马逊持仓，虽然这支股票今年已上涨43%，但其经营强健及获利潜力仍使其到青睐。

FAM Value Fund 共同管理人John Fox表示，追求收益的投资人涌向股市，已然拉高股价估值。他称，该基金持有42支股票，今年仅新增四支股票部位，反观2011年股市下跌时，该基金在“数周之内”就新增12支股票持仓。该档基金规模为9.02亿美元，今年以来涨幅为28%，涨幅较标普500指数多出2个百分点。

Fox最近买进的股票，为今年涨了25%的商业地产开发商Forest City Enterprises Inc 。Fox喜欢该公司计划出脱部分资产并聚焦纽约及华盛顿特区的高端市场，他估计这支股票料将从当前的20.26美元跳涨15%。

掌管5.30亿美元、今年来涨幅30%的Smead Value Fund的基金经理人Bill Smead，则乐观认为美国楼市上涨将持续推升股市。比如说，他就增加持有持迪士尼(Walt Disney) ，因为他认为房屋价格上升，可望促使更多家庭到迪士尼乐园度假。迪士尼股价今年上涨了37.8%。

不过，他却希望市场会出现像过去几年一样的震荡和修正。