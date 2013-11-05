《全球市场》中国收紧政策疑虑拖累亚股回吐涨幅，美元上扬

周五，备受关注的美国10月非农就业数据将出炉。美联储决策希望看到失业率从当前的7.2%降至6.5%，但路透访问的分析师预计10月失业率将小升至7.3%。

在就业数据公布前，美国在周四将公布第三季国内生产总值(GDP)数据。这些数据将显示在上个月政府部分停运前，美国经济动能到底有多强。

周一公布的数据显示，美国9月一系列资本财定单的降幅超过预期，表明美国企业在大幅削减投资计划 。但其它近期公布的数据显示，美国10月工厂活动在提速。

美国波士顿联储总裁罗森格伦周一晚间表示，当“有确凿证据显示经济持续复苏推动就业形势出现理想的改善”时，再缩减量化宽松计划也许是适当的。

周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德称，央行不应着急采取行动，因为通胀还较低。联储理事鲍威尔则称，缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。

商品交易方面，现货金 小涨至每盎司1,315.85美元。

伦敦三个月期铜 涨0.5%至每吨7,181.50美元，昨日为下跌1.4%。

美国原油期货 亦小涨，报每桶94.72美元，但仍接近周一所及的四个月低点，此前一份调查显示美国石油库存增加，引发对需求增长的担忧。(完)