《全球市场》中国收紧政策疑虑拖累亚股回吐涨幅，美元上扬

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
周五，备受关注的美国10月非农就业数据将出炉。美联储决策希望看到失业率从当前的7.2%降至6.5%，但路透访问的分析师预计10月失业率将小升至7.3%。
在就业数据公布前，美国在周四将公布第三季国内生产总值(GDP)数据。这些数据将显示在上个月政府部分停运前，美国经济动能到底有多强。
周一公布的数据显示，美国9月一系列资本财定单的降幅超过预期，表明美国企业在大幅削减投资计划 。但其它近期公布的数据显示，美国10月工厂活动在提速。
美国波士顿联储总裁罗森格伦周一晚间表示，当“有确凿证据显示经济持续复苏推动就业形势出现理想的改善”时，再缩减量化宽松计划也许是适当的。
周一稍早，圣路易斯联储总裁布拉德称，央行不应着急采取行动，因为通胀还较低。联储理事鲍威尔则称，缩减购债的时机“有必要不加确定”，因为这要取决于经济复苏的力道。
商品交易方面，现货金 小涨至每盎司1,315.85美元。
伦敦三个月期铜 涨0.5%至每吨7,181.50美元，昨日为下跌1.4%。
美国原油期货 亦小涨，报每桶94.72美元，但仍接近周一所及的四个月低点，此前一份调查显示美国石油库存增加，引发对需求增长的担忧。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。