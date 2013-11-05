台湾货币市场：资金宽松料令国库券标低，两周内短票成交利率下滑

* 旬初资金宽松，预期国库券得标利率走低

* 两周内短票成交利率下滑至0.62%

* 公债与公司债RP利率靠向低位

记者 董永年

路透台北11月5日 - 台湾银行间短率周二持稳在低档，旬初资金宽松，需求面不振，拆款市场相对清淡。市场等待中午273天期国库券的标售，预料将与上周五央行存单标售结果一样，成交利率料因资金过多而走低。

一位大型公股银行资金调度人士表示，各家外商银行的资金都偏多，预料国库券的决标贴现率将跌向7月底同天期国库券的得标利率0.488%。

“今天国库券会很有趣，因为各家都多很多钱。”他说。

拆款部分，旬初资金需求有限，银行资金调度人士多表示，还是只能等下午央行的冲销。

台湾银行业人士周一预估，今日午间将标售的273天期国库券，预估决标贴现率大区间将在0.46-0.48%，较上次标售结果下滑。

本地时间12:07时：

**台币兑美元 走升1.1角报29.396。

**台股 跌0.52%，报8,310.80点；成交量 报644.20亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.389%，上日收报0.388%。今日区间暂在0.388-0.400%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**两周内短票成交利率0.62%**

短票市场方面，票券商交易员表示，今日发票量不多，不过旬初资金偏向宽松，因此一至两周内天期的短票成交利率已自0.63%下滑至0.62%。成交天期虽拉长，但跨过新历年的比例低。

大型票券商交易员表示，目前公股银行多不愿接受跨过新历年的短票，最长顶多做到12月底，且成交利率要走高到0.64-0.645%。

“一个月左右的短票，天期可以拉长到35天左右，利率做在0.63%。”一位票券商交易员说。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.63%。一至两周内天期的短票则在0.62%。

今日央行存单到期金额1,584.5亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周余日央行存单到期分别为周三3,712.35亿、周四40.50亿以及周五5,559.35亿台币。

拆款中心 资料显示，经修正后，周一超额准备为负26亿台币，累计超额准备为负26亿，加计前期1%的超额准备为1,284亿台币。

**RP利率低档成交增加**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平低位。证券资金调度人士指出，旬初整体市场资金情势宽松，今日公债及公司债RP成交利率皆多在区间低位徘徊。

证券RP交易人士指出，旬初银行端及投信端资金水位充裕，资金去化压力增高，近期公债及公司债RP利率料将持稳区间低位，交易商不排除持续微幅向下测试，其中公司债RP利率的议价空间较大。

“公司债RP券源较少，有投信提早框周五交割的公司债。”一位证券RP交易人士说。

本周主要的公司债交割因子包括周三远东商银 金融债40亿台币交割、周五台塑 公司债85亿台币交割。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-0.69%，与上日大致相同，但在0.58%及0.68%的成交较上日更集中。