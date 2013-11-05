英国数据：10月服务业扩张速度创16年最快，PMI升至62.5

指数高于50代表景气扩张，Markit指出，与制造业及建筑业PMI表现强劲一并来看，周二数据暗示英国本季经济成长率将有1.3%，高于7-9月的0.8%成长率。

英国经济今年表现屡次高于预期，Markit综合PMI创下1996年开始有纪录以来的最高位。

Markit调查显示，服务业雇主聘雇员工的速度为1997年5月来最快。而涵盖制造业和建筑业的一个更广义的综合就业指标，亦增至该指标1998年1月开始编制以来最高。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)