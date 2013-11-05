《热点透视》紧缩政策并未扼杀英国经济

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 徐文焰

路透伦敦11月4日 - 就算已经连续两季实现强劲增长，英国经济仍仅相当于2007年第一季的水平，较2008年峰值仍低2.5%。批评人士将此归咎于政府在危机后采取的财政紧缩措施。不过政府在危机之前大肆花钱的行为倒是应该负起大部分责任。

从2000/2001财年到2007/2008财年，英国国内生产总值(GDP)增长了23%，约合每年成长3%。但英国政府同期的实质支出却大增了44.3%，几乎是经济增长速度的两倍。这种局面不可持续。

与此同时，房价也不断攀升，借款人把获得的部分贷款转变成新的支出能力。英国央行估计2000-2007年此项资金的总规模达2,300亿英镑；再加上政府同期的新增支出，基本上与新增的GDP相等。

上述计算回避了关键问题：英国经济在2008年之前的快速增长到底在多大程度上是建立在可持续的基础之上的？令人失望的是，答案是“几乎没有”。一旦楼市泡沫破裂、增长放缓而且政府赤字激增，英国经济就会大踏步地迅速倒退。

GDP的下滑基本上可以追溯到英国经济回归更加可持续的状态时。根据英国央行的数据，购房者自2008年以来已经还掉了2,065亿英镑抵押贷款。这令消费者支出少了很大一块资金来源。而现任政府也几乎冻结了支出，自开始执政以来的实质支出减少约4%，不过政府赤字与GDP之比仍高达7%。

既然英国人如此勒紧裤带，该国经济还能复苏真的堪称奇迹。但在恰当的低利率政策鼓舞下，经济真的开始回升。目前看来复苏范围正在扩大，力度也比今年稍早的预期强得多。英国今年的经济增长率将在欧洲主要经济体中居首。紧缩政策并没有扼杀经济。

然而，政府似乎还没有认识到不可持续的政策带来的危险。英国财政大臣欧思邦已经呼吁出台进一步的货币刺激举措。英国央行规模达3,750亿英镑的量化宽松(QE)政策还是不够。欧思邦急于推出融资换贷款计划(Funding for Lending)和购房援助计划(Help to Buy)等刺激措施，而无视房屋市场长期存在的缺陷。

当然，这些计划可能加快了经济增长。但英国通胀率已达到2.7%，而经济复苏却刚刚开始。刺激措施可能会加剧通胀，而且不仅限于房价领域。这或将推高利率，让英国经济突然间不堪重负。