香港数据：10月底止外汇储备资产升至3,096亿美元--金管局

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，据初步统计，截至2013年10月底止官方外汇储备资产为3,096亿美元，较9月底增加61亿美元。
金管局此前公布9月底外汇储备资产为3,035亿美元。
为数3,096亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的50%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。