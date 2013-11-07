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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:44 BJT

香港数据：10月底止外汇储备资产升至3,096亿美元--金管局

路透香港11月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，据初步统计，截至2013年10月底止官方外汇储备资产为3,096亿美元，较9月底增加61亿美元。

金管局此前公布9月底外汇储备资产为3,035亿美元。

为数3,096亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，约占港元货币供应M3的50%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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