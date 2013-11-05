中国货币市场：回购利率跌势不改，因应缴准机构心态略谨慎

路透上海11月5日 - 中国银行间市场周二回购利率 跌势不改。市场人士表示，今日是月初存款准备金例行调整日，机构心态略显谨慎，早间拆借机构稍有增多，但总体流动性稳中继续趋缓。

他们并指出，因财政投放等因素，本月上半旬的资金预期偏乐观，资金价格后续应仍有一定下降空间，但今日央行公开市场七天期逆回购利率持稳在4.10%高位，预计会对机构心理形成一定压力，资金价格回落速度可能会受限。

“今天(资金)平稳，(存准补缴)影响不大，就是机构心态谨慎一点，很多机构一早就开始借。”上海一商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员也指出，因今日是存款准备金例行调整日，机构大多早早行动，落定资金安排，“股份制(钱)出的差不多了，比昨天出得快。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

上述上海交易员还提到，今日公开市场七天逆回购利率持平在4.10%，基本符合机构预期，而对资金市场的影响可能体现在未来资金价格回落的速度，“七天和隔夜价格还有(向下的)空间，可能下的没那么快，大家心理上会有点忐忑，央行接下来会怎么做？”

继上周重启逆回购之后，中国央行公开市场周二再延续逆回购操作，操作量较上周缩减近四成中标利率持平，显示强化稳定资金面紧平衡的预期；但若随着财政性存款投放以及外汇占款继续回暖，亦不排除央行停止逆回购操作的可能性。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.9238 4.0998 -17.60

七天 4.2426 4.4225 -17.99

14天 4.5610 4.5486 +1.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.4000 2.6650 +173.50

七天 4.3750 3.8000 +57.50

14天 4.3050 4.1000 +20.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.9500 4.1900 -24.00

七天 4.2400 4.5100 -27.00

14天 4.5600 4.5500 +1.00

Shibor

其中:隔夜 3.9147 4.0971 -18.24

七天 4.2320 4.4230 -19.10

三个月 4.6930 4.6921 +0.09