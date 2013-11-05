更新版 1-离岸人民币：国开行将启动发行不低于30亿元点心债，为离岸市场增温

* 国开行将启动发行不低于30亿元点心债--消息

* 含至少三个品种，其中两年浮息债采用CNH HIBOR为利率基准

* 点心债一级市场在逐步回温 (新增更多评论及背景)

路透香港11月5日 - 自下半年以来“清冷”的点心债一级市场在逐步回温。消息人士周二透露，国家开发银行 将于周三在香港启动发行不低于30亿元人民币点心债，包括至少三个品种，其中两年期浮息债将创新采用离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为利率基准。

两位消息人士并透露，国开行此次点心债将发行至少两年期、五年期和10年期三个品种，30年期点心债则要视市场需求最终确定，其中两年期为浮息债，剩余品种则为固息债。

“今天下午公告、明天启动发行路演，两年期浮息债将跟前两日德国L-Bank创新方式一样用CNH HIBOR+浮动基点定价，其余品种采用固息。”一位银行消息人士称。

消息人士并表示，此次点心债发行的承销商有九家，分别是汇丰银行、渣打银行(香港)、巴克莱银行及六大中资机构：中国银行(香港)、农银国际、交通银行香港分行、建银国际、工银亚洲和工银国际。

路透暂未联系到国开行对此进行评论。

市场人士表示，近期人民币汇率强劲，然下半年以来点心债一级市场颇为冷清，有近三个发行空窗期，发行规模小，但投资者需求却很旺盛。国开行此次巨量供应估计会获较大超额认购，缓解供需不合拍现象，点心债一级市场也在逐步回温。

离岸人民币债市5月末开始调整，7月点心债陷入零发行的停滞局面(不包含大额存单)，9月-10月在港离岸发债虽有改观，但整体仍处低迷区间，且大多为金融机构发行的银行票据或债券。

惠誉报告显示，今年前三季度所有类型企业共发行了总额400亿元的离岸人民币债券，普通公司发行额表现不足，整体而言，点心债市场仍然有很大的发展空间。

今年年底前，中国财政部还将在香港发行100亿元人民币国债。

**国内机构首只采用CNH HIBOR定盘价的浮息债**

消息人士并称，国开行此次计划发行的两年期浮息债将用CNH HIBOR+浮动基点定价。“如果发行成功 ，这应是国内机构首只采用CNH HIBOR定价的浮息债。”一位消息人士称，目前票面利率及资金体量等还在综合考虑，希望融资成本能低一些。

据汤森路透旗下IFR此前报导，德国L-Bank(Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg-Foerderbank)上周发行了一支以离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)为指标的浮息债，此为6月底香港推出CNH HIBOR定盘价 以来首支浮息债。

德国L-Bank该笔浮息债期限一年，票息为三个月CNH HIBOR减码77基点(bp)。以当日财资公会公布的三个月拆息定盘价 2.45600%计算，为1.686%。

香港的CNH HIBOR定盘于今年6月24日起上线，中国银行香港分行已发过首笔以CNH HIBOR定价的存款证(CD)，但德国L-Bank发的点心债还是头一遭。