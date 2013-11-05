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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 17:06 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月5日

路透伦敦11月5日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜          469,975          -4,700
    锡           12,120            -125
    铅          233,150            持平
    锌        1,023,225          -3,425
    铝        5,368,325          -4,300
    镍          239,958          +1,374
    铝合金       60,900            -120
    NASAAC       98,740            -520
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据        库存分布            品种       库存数据        库存分布
 铜      MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅         MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡         MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASAA      MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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