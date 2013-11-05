《焦点》澳洲央行维持利率不变，但对澳元强势提出警告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
澳洲经济连续第23年呈现扩张，但第二季2.6%的增长年率水平低于被经济学家认为“正常”的水准3.25-3.5%。
有越来越多的证据表明，低利率正帮助加快经济活动。根据房地产咨询公司RP Data-Rismark的资料，主要城市房价已经开始攀升，10月房价同比涨幅接近8%。
房价上涨反过来也刺激建筑业活动的升温。9月新屋建筑许可大增14%，达到逾三年来高点。
房屋建造活动的复苏将受到市场欢迎，因为矿产业投资长期以来的荣景正在降温，而且现在还不清楚其他企业是否将增加支出。
房价上涨与股市持续攀升也帮助增强家庭财务实力并提振信心。澳洲央行估计，自2011年底以来，澳洲民众的资产净值已增加约15%，超过8,000亿澳元。
消费者也增加支出。9月零售销售大增0.8%，增幅为分析师预估值的两倍，也是七个月来最高。
经通胀调整后，截止9月的三个月零售销售增加0.7%，亦高于市场预估，并为当季经济增长作出正面贡献。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。