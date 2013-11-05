《焦点》澳洲央行维持利率不变，但对澳元强势提出警告

澳洲经济连续第23年呈现扩张，但第二季2.6%的增长年率水平低于被经济学家认为“正常”的水准3.25-3.5%。

有越来越多的证据表明，低利率正帮助加快经济活动。根据房地产咨询公司RP Data-Rismark的资料，主要城市房价已经开始攀升，10月房价同比涨幅接近8%。

房价上涨反过来也刺激建筑业活动的升温。9月新屋建筑许可大增14%，达到逾三年来高点。

房屋建造活动的复苏将受到市场欢迎，因为矿产业投资长期以来的荣景正在降温，而且现在还不清楚其他企业是否将增加支出。

房价上涨与股市持续攀升也帮助增强家庭财务实力并提振信心。澳洲央行估计，自2011年底以来，澳洲民众的资产净值已增加约15%，超过8,000亿澳元。

消费者也增加支出。9月零售销售大增0.8%，增幅为分析师预估值的两倍，也是七个月来最高。