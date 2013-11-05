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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 16:20 BJT

香港股市：收在一周低位，竞争疑虑令中资金融股受创

路透香港11月5日 - 香港股市周二收在一周低位，中资金融股受创，因担心竞争加剧；中国总理发表强硬言论也令市场感到不安。

中国证券报周二报导，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，业内人士估计首批民营银行明年初“出炉”，这些民营银行可能落地于目前呼声最高的几个热点区域，如北京中关村科技园区、上海自贸区、深圳前海等。

另外，中国工人日报报导，总理李克强对宽松货币政策发出警告。

恒生指数 收低0.7%报23,039点，为10月29日以来最低收位。恒生国企指数 跌0.5%。

成交量连续第三日低于20日均值。(完)
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