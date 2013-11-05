香港股市：收在一周低位，竞争疑虑令中资金融股受创

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 香港股市周二收在一周低位，中资金融股受创，因担心竞争加剧；中国总理发表强硬言论也令市场感到不安。
中国证券报周二报导，相关各方已就民营银行试点的有关事宜达成一致，业内人士估计首批民营银行明年初“出炉”，这些民营银行可能落地于目前呼声最高的几个热点区域，如北京中关村科技园区、上海自贸区、深圳前海等。
另外，中国工人日报报导，总理李克强对宽松货币政策发出警告。
恒生指数 收低0.7%报23,039点，为10月29日以来最低收位。恒生国企指数 跌0.5%。
成交量连续第三日低于20日均值。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。