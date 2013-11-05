《中国新债预测》五年国债利率预测均值4.11%，接近或略高于二级预期居多

* 招标品种：财政部五年期固息国债

* 招标金额：280亿元人民币

* 招标时间：周三(6日)10:35-11:35

* 受访人数：10位(银行和券商）

* 预测区间：4.05%-4.15%

* 预测均值：4.11%

路透上海11月5日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，近日资金市场利率回落支撑短券，而长债预期依旧谨慎。明日新债作为期限居中的品种，需求料较为中性，利率接近二级或略高的可能性较大，市场预测均值落在4.11%附近。

华南一银行交易员称，央行公开市场虽然继续进行逆回购，但七天期中标利率较前期已有所上行，其控制流动性紧平衡意图明显。考虑到今日国开行同期限债券发行情况，他预计明日五年国债利率将接近或略高于二级。

“我想明天(国债中标利率)要招到4.10%。”他表示。

国家开发银行 周二第二次增发的五期固息债，多个期限收益率创下历史新高。资金市场回购价格的走低，对五年以内短端品种形成支撑，致其收益率未明显脱离此前预期，长债品种则因受资金回暖助益有限，发行依旧承压。

不过也有交易员指出，从今年以来已发行国债期限来看，五年期品种供给较少，相对稀缺性应吸引部分需求，或支持明日国债稳定发行，利率望接近二级。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，五年品种最新收益率为4.0593%。二级市场上，剩余期限约4.57年的固息国债130013券最新成交 在4.08%。

明日招标新债为财政部今年第23期记账式附息国债，利息按年支付。采用混合式招标方式，标的为利率，进行甲类成员追加投标。