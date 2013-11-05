《RUSSELL专栏》中国制造业及钢铁业PMI升降两样情，意涵耐人寻味

今年迄今出口仍增长14.6%，但这股涨势似乎是建立在7、8月出货意外强劲基础上的。7、8月出口增幅分别达19.1%和44.9%。

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因此，市场应该相信什么呢？是制造业PMI刚刚显现的力道还是钢铁业PMI疲弱？

PMI数据不一致并不一定互相矛盾，这是常有的事。

确有可能同时出现制造业改善、但钢铁业基本面疲弱的情况。

理论上讲，工业领域PMI改善应藉由促进金属制品的需求来刺激钢铁行业；但也有可能是中国钢铁业闲置产能超过消费的潜在增长。

钢铁业PMI显示出该行业仍可能存在生产过剩问题，这意味着上海期货交易所指标螺纹钢期货 近日的反弹或许无法持久。

该合约自10月28日触及四个月低点每吨3,585元人民币以来，已经反弹2.5%，11月4日收在3,673元。

铁矿石价格表现优于钢价，亚洲现货铁矿石价格自10月28日以来的涨幅为3.5%，大连商品交易所主力铁矿石合约 同期升3.7%。

若要说钢铁业有什么悬殊反差，最明显的要属铁矿石需求持续强劲，但钢铁生产商获利能力却偏弱。

今年1-9月中国铁矿石进口比上年同期增长9%，其中第三季的三个月份进口量分别排名第一、二、四高。

鉴于9月从澳洲黑德兰港(Port Hedland)的出口较前月增长3.2%，10月进口也可能相当强劲。黑德兰港是铁矿石主要出口港口。

但未来仍必须解决中国钢铁业产能过剩问题。