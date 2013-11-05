《RUSSELL专栏》中国制造业及钢铁业PMI升降两样情，意涵耐人寻味

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
今年迄今出口仍增长14.6%，但这股涨势似乎是建立在7、8月出货意外强劲基础上的。7、8月出口增幅分别达19.1%和44.9%。
浏览中国PMI和钢铁产出数据对比图，请点选(link.reuters.com/xaq76s)
因此，市场应该相信什么呢？是制造业PMI刚刚显现的力道还是钢铁业PMI疲弱？
PMI数据不一致并不一定互相矛盾，这是常有的事。
确有可能同时出现制造业改善、但钢铁业基本面疲弱的情况。
理论上讲，工业领域PMI改善应藉由促进金属制品的需求来刺激钢铁行业；但也有可能是中国钢铁业闲置产能超过消费的潜在增长。
钢铁业PMI显示出该行业仍可能存在生产过剩问题，这意味着上海期货交易所指标螺纹钢期货 近日的反弹或许无法持久。
该合约自10月28日触及四个月低点每吨3,585元人民币以来，已经反弹2.5%，11月4日收在3,673元。
铁矿石价格表现优于钢价，亚洲现货铁矿石价格自10月28日以来的涨幅为3.5%，大连商品交易所主力铁矿石合约 同期升3.7%。
若要说钢铁业有什么悬殊反差，最明显的要属铁矿石需求持续强劲，但钢铁生产商获利能力却偏弱。
今年1-9月中国铁矿石进口比上年同期增长9%，其中第三季的三个月份进口量分别排名第一、二、四高。
鉴于9月从澳洲黑德兰港(Port Hedland)的出口较前月增长3.2%，10月进口也可能相当强劲。黑德兰港是铁矿石主要出口港口。
但未来仍必须解决中国钢铁业产能过剩问题。
尽管制造业PMI近期上升显示，未来数月需求有可能上升，但结构性产能过剩问题依然存在。(完) (译文审校 张若琪)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。