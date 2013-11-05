韩国金融：10月外资净投资增加26.3亿美元，对韩股买需强劲--FSC

路透首尔11月5日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周二表示，10月国外投资组合在韩国市场的投资增加2.8兆(万亿)韩元(合26.3亿美元)，因外资对韩股的需求仍然很高。

债市则净流出2.5兆韩元，为2012年8月以来最大流出金额，主要是因10月有债券到期。

FSC的数据是以交易日期来计算。官方的国外投资数据则是以结算日来计算，将于周四由韩国金融监督管理局(FSS)公布。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)