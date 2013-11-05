韩国金融：10月外资净投资增加26.3亿美元，对韩股买需强劲--FSC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔11月5日 - 韩国金融服务委员会(FSC)周二表示，10月国外投资组合在韩国市场的投资增加2.8兆(万亿)韩元(合26.3亿美元)，因外资对韩股的需求仍然很高。
FSC表示，上个月韩国股市的净外资投资增加5.3兆韩元。外资创纪录连续44天买进韩股，直到10月31日才中断连买纪录。
债市则净流出2.5兆韩元，为2012年8月以来最大流出金额，主要是因10月有债券到期。
FSC的数据是以交易日期来计算。官方的国外投资数据则是以结算日来计算，将于周四由韩国金融监督管理局(FSS)公布。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。