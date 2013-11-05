澳洲股市：收高0.8%，此前澳洲央行维持利率不变

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透悉尼11月5日 - 澳洲股市周二收高0.8%，铁矿石价格上涨带动矿业股上升，且投资者未受澳洲央行决议影响。此前澳洲央行一如预期维持利率不变，为连续第三个月按兵不动。
澳洲央行周二连续第三个月将利率维持在2.5%的纪录低位不变，表示此前降息仍在支撑需求，但警告称如果澳元不贬值，或不可能实现经济的完全复苏。
S&P/ASX 200指数 上涨41.5点，收报5,432点。交投清淡，盘中总计4.03亿股换手，低于今年迄今的单日均值约6.87亿股。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。