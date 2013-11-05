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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 13:33 BJT

澳洲股市：收高0.8%，此前澳洲央行维持利率不变

路透悉尼11月5日 - 澳洲股市周二收高0.8%，铁矿石价格上涨带动矿业股上升，且投资者未受澳洲央行决议影响。此前澳洲央行一如预期维持利率不变，为连续第三个月按兵不动。

澳洲央行周二连续第三个月将利率维持在2.5%的纪录低位不变，表示此前降息仍在支撑需求，但警告称如果澳元不贬值，或不可能实现经济的完全复苏。

S&P/ASX 200指数 上涨41.5点，收报5,432点。交投清淡，盘中总计4.03亿股换手，低于今年迄今的单日均值约6.87亿股。(完)
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