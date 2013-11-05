《中国新债》东方证券拟近日发行36亿元次级债，期限四年--消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月5日 - 中国券商债务融资的步伐未有停歇。两位消息人士周二对路透表示，东方证券拟发行36亿元人民币次级债，期限四年，发行的时间窗口或在未来一周。
其中一位熟知内情的消息人士称，该期债将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台发行流通。东方花旗证券为主承销商。
发行人主体评级为AA+。
东方证券对上述消息未予置评。
中国证监会去年底发布修订后的“证券公司次级债管理规定”，券商可在银行间市场、证券交易所以非公开方式发行次级债券。今年7月，据本地媒体报导，民族证券私募发行的5亿元次级债，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。
另有数据显示，截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债、短期融资券、次级债等方式债务融资1,899亿元。其中发行短期融资券是主要方式，包括中信证券 、银河证券 、中信建投证券、国泰君安证券、华泰证券 、招商证券 、光大证券 等14家券商，发行了54只短期融资券，合计融资1,424亿元。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。