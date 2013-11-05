《中国新债》东方证券拟近日发行36亿元次级债，期限四年--消息

路透北京11月5日 - 中国券商债务融资的步伐未有停歇。两位消息人士周二对路透表示，东方证券拟发行36亿元人民币次级债，期限四年，发行的时间窗口或在未来一周。

其中一位熟知内情的消息人士称，该期债将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台发行流通。东方花旗证券为主承销商。

发行人主体评级为AA+。

东方证券对上述消息未予置评。

中国证监会去年底发布修订后的“证券公司次级债管理规定”，券商可在银行间市场、证券交易所以非公开方式发行次级债券。今年7月，据本地媒体报导，民族证券私募发行的5亿元次级债，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。