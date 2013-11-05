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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 15:04 BJT

《中国新债》东方证券拟近日发行36亿元次级债，期限四年--消息

路透北京11月5日 - 中国券商债务融资的步伐未有停歇。两位消息人士周二对路透表示，东方证券拟发行36亿元人民币次级债，期限四年，发行的时间窗口或在未来一周。

其中一位熟知内情的消息人士称，该期债将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台发行流通。东方花旗证券为主承销商。

发行人主体评级为AA+。

东方证券对上述消息未予置评。

中国证监会去年底发布修订后的“证券公司次级债管理规定”，券商可在银行间市场、证券交易所以非公开方式发行次级债券。今年7月，据本地媒体报导，民族证券私募发行的5亿元次级债，成为首单完成发行并挂牌的券商次级债。

另有数据显示，截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债、短期融资券、次级债等方式债务融资1,899亿元。其中发行短期融资券是主要方式，包括中信证券 、银河证券 、中信建投证券、国泰君安证券、华泰证券 、招商证券 、光大证券 等14家券商，发行了54只短期融资券，合计融资1,424亿元。（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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