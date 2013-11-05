路透基点：广东珠海金湾获得61亿元人民币贷款用于建设LNG项目--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广东珠海金湾液化天然气有限公司已经签署一笔61亿元人民币(约合10亿美元)融资，用于珠海液化天然气(LNG)项目第一阶段的建设。
消息人士称，这笔贷款的期限不超过14年。
交通银行广东省分行为牵头行，承贷总金额的大约30%。一位消息人士称，中国建设银行广东省分行为副牵头行，承贷类似的金额。
中国农业银行、中国进出口银行和中海石油财务有限责任公司(CNOOC Finance Co Ltd)的广东省分支参贷。
贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。
贷款案于10月底签署。
借款方由八家公司共同拥有，包括：中国海洋石油总公司(CNOOC)旗下中海石油气电集团有限责任公司、广东最大的能源企业--广东省粤电集团有限公司、广州发展集团旗下广州发展天然气投资有限公司。
根据中海油网站，珠海LNG项目第一阶段的建设于2010年10月开始，总投资为113亿元人民币。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。