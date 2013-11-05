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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:35 BJT

路透基点：广东珠海金湾获得61亿元人民币贷款用于建设LNG项目--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，广东珠海金湾液化天然气有限公司已经签署一笔61亿元人民币(约合10亿美元)融资，用于珠海液化天然气(LNG)项目第一阶段的建设。

消息人士称，这笔贷款的期限不超过14年。

交通银行广东省分行为牵头行，承贷总金额的大约30%。一位消息人士称，中国建设银行广东省分行为副牵头行，承贷类似的金额。

中国农业银行、中国进出口银行和中海石油财务有限责任公司(CNOOC Finance Co Ltd)的广东省分支参贷。

贷款利率为中国人民银行基准利率的90%。

贷款案于10月底签署。

借款方由八家公司共同拥有，包括：中国海洋石油总公司(CNOOC)旗下中海石油气电集团有限责任公司、广东最大的能源企业--广东省粤电集团有限公司、广州发展集团旗下广州发展天然气投资有限公司。

根据中海油网站，珠海LNG项目第一阶段的建设于2010年10月开始，总投资为113亿元人民币。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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