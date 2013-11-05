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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:14 BJT

韩国汇市：韩元小幅升高，但交易清淡和股市疲软限制涨势

路透首尔11月5日 - 韩元兑美元周二在此间市场小幅升高，因美元全线疲软，但投资者不愿对韩元大举押注，因韩国股市疲软，投资者选择场外静观。

韩元兑美元 在本地市场收报1,061.2，升0.16%，周一收盘报1,062.9。(完)

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