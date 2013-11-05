澳新汇市：澳元兑美元下跌，澳洲央行喊话压低澳元

但大多数分析师认为，澳洲央行可能已结束放宽周期。瑞银利率策略师Matthew Johnson认为，至少未来一年会维持利率不变。

他认为澳元下跌是典型的市场反应过度。

“声明中的关键就是，澳洲央行愈发相信利率政策正在发挥效果，且对利率敏感的行业正在好转。”

澳洲央行声明发布后，银行间利率期货<0#YIB:>反应不大，因市场原本就预期本周没有降息可能，而且在整个这轮周期中进一步放宽政策仅有温和的可能性。

苏格兰皇家银行驻新加坡策略师Greg Gibbs认为，到本周末时澳元可能反弹至0.96-0.97美元。

技术图也暗示澳元可能进一步上扬，在0.9577附近存在阻力。

新西兰元 追随澳元跌势，略微下滑至0.8272美元，脱离日高0.8300。新西兰元自8月初以来仍涨0.06美元。(完)

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