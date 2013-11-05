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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:26 BJT

日本股市：日经指数收高中止二连跌，日产汽车调降财测股价重挫10%

日产周五盘后调降财测，全财年净利预估调降15%，至3,550亿日圆(36亿美元)，因面临新兴市场放缓及品质问题。日本金融市场周一因公众假期而休市。

Kubota 大涨7.9%，公司此前调高半年度获利预测28%，至1,000亿日圆，Minebea Co Ltd 亦因调高财测激励，股价飙涨近17%。

东证股价指数 变动不大，收报1,182.58点，成交26.3亿股，上周的日均量为28.5亿股。(完)
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