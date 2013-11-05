日本股市：日经指数收高中止二连跌，日产汽车调降财测股价重挫10%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
日产周五盘后调降财测，全财年净利预估调降15%，至3,550亿日圆(36亿美元)，因面临新兴市场放缓及品质问题。日本金融市场周一因公众假期而休市。
Kubota 大涨7.9%，公司此前调高半年度获利预测28%，至1,000亿日圆，Minebea Co Ltd 亦因调高财测激励，股价飙涨近17%。
东证股价指数 变动不大，收报1,182.58点，成交26.3亿股，上周的日均量为28.5亿股。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。