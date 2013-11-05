路透基点：波司登三年期1.50亿美元贷款启动--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款，已由唯一牵头行兼簿记行渣打银行启动进入一般银团阶段。
这项贷款由渣打全额承销，平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。
承诺贷款3,000万美元或以上的银行，可获157基点的前端费用，并获牵头行头衔，综合收益260个基点；
承诺贷款2,000-2,900万美元或以上的银行，可获145基点的费用，并获联合牵头行头衔，综合收益255个基点；
承诺贷款1,000-1,900万美元或以上的银行，可获130基点的费用，并获安排行头衔，综合收益250个基点。
11月18和19日将在苏州进行实地参访。银行回覆截止日期为12月2日。
融资所得将用在营运资本和再融资。
波司登上次在市场筹资是去年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，德意志银行为财务顾问。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。