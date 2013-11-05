路透基点：波司登三年期1.50亿美元贷款启动--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士说，香港上市企业波司登国际控股有限公司的三年期1.50亿美元定期贷款，已由唯一牵头行兼簿记行渣打银行启动进入一般银团阶段。

这项贷款由渣打全额承销，平均年期为2.625年，利率是Libor加码200个基点。

承诺贷款3,000万美元或以上的银行，可获157基点的前端费用，并获牵头行头衔，综合收益260个基点；

承诺贷款2,000-2,900万美元或以上的银行，可获145基点的费用，并获联合牵头行头衔，综合收益255个基点；

承诺贷款1,000-1,900万美元或以上的银行，可获130基点的费用，并获安排行头衔，综合收益250个基点。

11月18和19日将在苏州进行实地参访。银行回覆截止日期为12月2日。

融资所得将用在营运资本和再融资。

波司登上次在市场筹资是去年9月，当时敲定一笔1.50亿美元三年期定期贷款，最高综合收益是250基点，利率是Libor加码225个基点，贷款平均年期为2.9年。兆丰国际商业银行为原始牵头行兼簿记行，德意志银行为财务顾问。(完)