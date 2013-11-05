路透基点：恒基兆业再融资规模提高至138亿港元--RLPC

路透香港11月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港房地产开发商恒基兆业地产有限公司已经将再融资规模从起初的50亿港元提高至138亿港元(17.8亿美元)。

19家银行参与是次贷款。有八家银行为牵头行兼簿记行，其中中银香港、三菱东京日联银行、汇丰控股和瑞穗银行各自承贷12亿港元。另外四家--澳新银行(澳盛银行/ANZ)、东方汇理银行、苏格兰皇家银行和三井住友银行各自承贷10亿港元。

九家银行以牵头行头衔参贷，各别承贷5亿港元，分别为：美银美林、中国建设银行、星展银行、恒生银行、ING Bank、华侨银行、上海浦东发展银行、渣打银行和新加坡大华银行。

最后，东亚银行和法国巴黎银行以经理行头衔参贷，各自承贷2.5亿港元。

消息人士称，交易可能于明年签署。款项通过Henderson Land Credit (2014) Ltd筹借，恒基兆业提供担保。

一如先前报导，这笔贷款分为四年期和五年期两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码97.5和105个基点。

承贷5亿或10亿港元的银行，四年期和五年期贷款的综合收益分别为125基点和135基点。承贷3.5-3.9亿港元的银行，综合收益分别为124基点和134基点。承贷2.5-3.4亿港元的银行综合收益分别为123基点和133基点。

每部分贷款都再分为定期贷款和循环信贷。循环信贷有20个基点的承诺费。

这一无担保贷款将为2011年取得的100亿港元贷款提供再融资。当时那笔贷款综合收益为80基点，将于明年1月到期。(完)