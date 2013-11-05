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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:28 BJT

韩国股市：创近四周最低收位，权重股下挫打压股指

路透首尔11月5日 - 韩国股市周二触及近四周来最低收位，且为连续第三日下滑，因在全球经济事件到来前大盘股遭遇获利了结，同时外资流出亦打压市场人气。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收低0.6%，报2,013.93点，为10月10日来最低位。

两大权重股表现不佳，三星电子 和现代汽车 分别下滑0.9%和1.4%，因投资者获利了结。

外资周二出脱488亿韩元(4,600万美元)的韩国股票(完)
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