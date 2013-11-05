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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:03 BJT

欧股业绩：宝马第三季汽车业务息税前利润降低6%，因成本增加及售价打折

路透柏林11月5日 - 德国豪华汽车制造商宝马(BMW) 称，第三季关键汽车部门营业利润下滑，受新技术成本和核心欧洲市场的价格折让冲击。

该部门息税前利润(EBIT)降低6%至15.5亿欧元(20.9亿美元)，不及路透调查中15.9亿欧元的预估。

宝马维持本年度财测不变，仍预计本财年汽车业务息税前利润(EBIT)率介于8%-10%，集团税前净利大体与去年的78.2亿相当。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)
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