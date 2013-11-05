中国期市：沪胶收跌至近三个月新低，受收储弱于预期及政策忧虑拖累

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,600 -0.31 261,638 黄金(au) 1312 260.25 0.19 65,220 螺纹钢 (rb) 1405 3,669 -0.11 1,517,904 橡胶 (ru) 1405 19,480 -1.29 145,488 大商所 豆粕 (m) 1405 3,223 0.50 1,535,390 豆油 (y) 1405 7,268 -0.44 840,478 焦炭 (j) 1405 1,600 -0.68 247,740 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,195 0.72 306,016 棉花 (cf) 1405 18,635 -0.13 48,300 中金所 沪深300(if) 1311 2,381.4 0.02 67,716 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)