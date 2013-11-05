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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 15:42 BJT

中国期市：沪胶收跌至近三个月新低，受收储弱于预期及政策忧虑拖累

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1401     51,600     -0.31      261,638 
         黄金(au)     1312     260.25      0.19       65,220 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,669     -0.11    1,517,904 
         橡胶 (ru)    1405     19,480     -1.29      145,488 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,223      0.50    1,535,390 
         豆油 (y)     1405      7,268     -0.44      840,478 
         焦炭 (j)     1405      1,600     -0.68      247,740 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      5,195      0.72      306,016 
         棉花 (cf)    1405     18,635     -0.13       48,300 
 中金所  沪深300(if)  1311    2,381.4      0.02       67,716 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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