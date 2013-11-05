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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:52 BJT

中国新债: 华电国际周五将发行50亿元短期融资券，期限一年

路透北京11月5日 - 中国主要发电商--华电国际  周二公告称，将于周五(8日)在银
行间债市簿记建档发行今年第一期短期融资券，金额50亿元人民币，期限一年。
    
    具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 华电国际      50        50      12   11/8簿记建档   建设银行    AAA       11/11      11/12
  
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  华电国际大股东--中国华电为中国五大发电集团之一。(完)

  参看详情，可点选上海清算所网站(here)

 (发稿 曹巍浩; 审校)
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