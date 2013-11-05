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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：澳元和新西兰元下跌

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* 澳元兑美元跌0.37%，美元兑日圆跌0.14%，新西兰元兑美元下滑0.13%

* 日经指数收高0.17%，中国上证综指涨0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.17%，美国10年期公债收益率报2.6054%

* 中国国家总理李克强对宽松货币政策发出警告

* 澳洲央行维持利率不变，但警告澳元汇率偏高令人不安

* 美国财政部国际事务次长布雷纳德将于周五卸任

(完)

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