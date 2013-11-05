台湾债市：五年券殖利率收低中止连三日升势，场内观望情绪仍浓

* 五年债殖利率中止连三日升势，等待非农就业数据 * 273天期国库券得标利率创近四年新低，短端较偏多 * 明日指标五年债区间暂看1.10-1.15% 路透台北11月5日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周二小幅收低，中止连三 日升势。因美国指标10年期公债价格温和上涨，且台股重挫至一个月低位。惟今日成交量较上日萎缩，显示在 美国周五公布非农就业数据前，交易商态度趋于观望审慎。 今日中午标售的273天期国库券，也承袭上周五364天期央行存单得标利率偏低的趋势，决标贴现率创近四 年新低。交易商认为，无论从债券附买回(RP)成交利率、存续期一年内的公债殖利率纷纷走低来看，市场的资 金相当充沛，只是多往短端涌入。在此情形下，五年券殖利率应不脱震档整理格局，面临换券压力的10年券， 殖利率或有再弹空间，但逢高或许将吸引买盘介入。 “ (殖利率曲线)长短端都还ok，中间特别陡。”一位银行交易员称。 另一票券商交易员则表示，美债在非农就业数据公布前，应该会呈现区间整理格局。但比较好奇的是，现 在市场因为将美国政府关门的影响纳入，估算工作岗位数仅10-12.5万。但若公布的数据较预期好，债市殖利 率会往哪个方向弹？毕竟就算好于预期，还是比先前月度公布的人数要低。 他们认为，明日五年公债102/11、10年期公债102/10殖利率成交区间各暂看在1.10-1.15%、1.68-1.72%。 台湾股市 周二放量收跌1.1%至一个月低位，此前台股上行的技术线型遭到破坏，今日涌出退场观 望的卖压。 美国公债价格周一温和上涨，收复最近的部分失地，收益率(殖利率)处于近期的区间之内。投资者等待本 周稍晚公布的重要数据，以及美国财政部即将公布的发债计划。指标10年期公债价格 涨7/32，收 益率报2.60%，上周五尾盘报2.62%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.45 1.1295 1.1230-1.1333 92.0 10 102/10 -0.45 1.6980 1.6970-1.7021 19.0 10年期102/10增额公债将于下周三(13日)展开发行前交易，近期走空压力较大。交易员指出，102/10殖利 率短短几天从10月下旬的1.60%以下弹了10基点，与五年券的点差，也从原来的50基点左右，拉大到57个基点 ，距前波的高点1.799%仅约10基点。 一位银行交易员表示，虽然交易商在标售之前不会做多10年券，但只要殖利率进一步弹升，相信还是会吸 引实质买盘的介入。 “ 现在在中间的位置比较尴尬，再弹就比较有肉。”他说。 另一票券商交易员则称，相较于10年券偏空，五年短券较具支撑，在交易商操作重心未移转前，今年的高 点可能已经看不到了，未来殖利率或有机会跌向1.08%。 本周全球债市重要经济数据及事件，包括周二美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在该行夏洛特分行举行 的企业领袖午餐会上讲话、周四台湾公布9月出口金额及美国公布实质GDP、周五美国公布非农就业数据及旧金 山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济和货币政策发表讲话。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6980 5 102/11 1.1295 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)