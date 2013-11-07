香港房地产：9月整体私人住宅楼价按月回落0.32%，豪宅跌势居前

路透香港11月7日 - 香港差饷物业估价署周四发表的最新数据显示，9月整体全港私人住宅楼价按月回落0.32%，终结此前连续四个月的升势；其中大面积的D、E类住宅楼价跌幅超前中小型住宅。

面积40平方米以下、40-69.9平方米和70-99.9平方米的三个类别中小型住宅单位（即A、B、C类住宅）于9月的楼价按月分别为下跌0.3%、0.56%及上升0.3%。这三类住宅楼价于8月份均录得按月上升。

至于100-159.9平方米和160平方米以上的两个类别豪宅（即D、E类住宅）楼价于9月分别下跌0.65%和0.96%。这两类豪宅8月的按月升幅分别为0.86%和0.63%。

截至9月底止，今年以来整体住宅楼价累计上涨7.8%，其中A类住宅升幅最大，达8.7%，B、C类住宅升幅分别为7.7%和5.6%。至于E类豪宅今年以来楼价累计跌0.56%，D类住宅亦仅录得1.7%的轻微上升。反映在政府楼市辣招调控下，以投资者/投机者主导的豪宅市场受较大影响。

在租金方面，9月整体住宅租金按月上升0.32%，比8月0.13%的升幅为高；但D、E类住宅的租金按月则回落0.21%，A,B和C类中小型住宅租金按月升幅为0.45%，继续由面积较细的A,B类涨势带动，至于C类住宅租金则按月持平。

反映二手住宅楼价的中原城市领先指数（CCL）上周报119.5点，按周下跌0.48%；大型屋苑指数（CCL Mass）按周亦跌0.61%，创22周新低。因新鸿基地产 减价发售豪宅楼盘“天玺”导致大量购买力流向一手楼盘，令二手楼价回软。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于9月份的回报率分别为3.1%、2.9%、2.6%、2.4%和2.1%。

在私人住宅落成量方面，至9月底落成量只有4,436个，只及全年预测13,551个的33%。（完）

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