台湾个股：宏达电估第四季营收400-450亿台币，较上季衰退4.5-15.1%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北11月5日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周二预估，第四季营收将介于400-450亿台币，较上季的471亿台币下跌4.5%-15.1%。亦低于市场预估的460亿。
宏达电同时也在电话投资人说明会中表示，第四季毛利率估约19-21%，每股净利为0.1-1.7台币。
宏达电稍早公布10月营收为149.95亿台币，较上年同期衰退12.89%。
该股今日跌停报140.5台币；大盘加权股价指数 则收低1.10%。(完) (记者 詹颖頣; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。