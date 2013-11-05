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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:30 BJT

台湾个股：宏达电估第四季营收400-450亿台币，较上季衰退4.5-15.1%

路透台北11月5日 - 台湾智慧型手机大厂宏达电 周二预估，第四季营收将介于400-450亿台币，较上季的471亿台币下跌4.5%-15.1%。亦低于市场预估的460亿。

宏达电同时也在电话投资人说明会中表示，第四季毛利率估约19-21%，每股净利为0.1-1.7台币。

宏达电稍早公布10月营收为149.95亿台币，较上年同期衰退12.89%。

该股今日跌停报140.5台币；大盘加权股价指数 则收低1.10%。(完) (记者 詹颖頣; 撰写 高洁如; 审校 杨淑祯)
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