《焦点》台湾股汇市获利卖压沉重，惟热钱仍将滞留东北亚观望

* 台韩股汇市短线面临获利了结卖压

* 东北亚仍是资金避险天堂

* 台韩出口产业与全球复苏脚步高度相关

* 汇率监管层仍然紧盯汇价，干预不断

记者 高洁如

路透台北11月8日 - 美国联邦储备理事会(FED)对量化宽松政策(QE)退场的时程仍然举棋不定，但全球资金已开始乾坤大挪移，东北亚的韩国、台湾更成为避险天堂。但在连续两个月大规模买超后，近期台韩股市后继无力，令市场忧心是否到了反手汇出的关键时刻。

若以资金流向分析，在QE终将退场之下，资金已缓步移往成熟市场--美国、欧洲与日本。不过，东北亚如韩国及台湾，由于产业出口市场与美欧等相关连动性高，加以经常帐高额顺差、财政健全、外债比率低，仍将成为资金回流成熟市场之外的另一选项。

〞即便未来美国联邦储备理事会推出宽松政策退场的计划，台韩也不会是受伤最重的市场，甚至仍还可能出现资金净流入。〞巴克莱资深区域经济学家梁伟豪说。

他并表示，尽管目前台湾的经济成长率失色，但客户也一样重视财政的体质，资金仍将寻找台、韩等避险天堂停泊资金。

外资在9月和10月大幅加码台股共1,956亿台币，提振股市 扬升5.3%，台币兑美元 亦升值1.76%；同样受惠外资创纪录连续44日买超，韩国股市 一度创两年以来高位，同期累计上涨5.38%，而韩元兑美元 亦升4.58%。

摩根证券表示，市场宽松氛围仍有利风险性资产表现，由于美国QE购债调整最可能落在明年第一季，投资配置趋势仍应以利率回归正常化为前提而布局，成熟股市与北亚优于整体新兴市场。

**资金流反转?**

9月间美国QE退场预期最高涨时，新兴亚洲市场中东南亚地区遭受到国际热钱极大卖压，但同时间东北亚的台湾、南韩，则因相对东南亚国家拥有强健的财政体质受到青睐。随着各方对QE退场时点延至明年3月，东南亚国家包括印度近期受惠资金流入，成为表现最好的东南亚国家之一。

研究机构EPFR的基金资金流向报告指出，印度股市 过去一周获外资净买超7.61亿美元，连九周获净买超，同时也挤下南韩成为过去一周亚股吸金王。

全球大型资产管理公司--台湾摩根投信产品经理游志扬认为，虽然近期因各方对QE延后退场有所期待，资金流入东南亚跌深股市、原物料市场等，但预期这是短期现象。东北亚的韩国和台湾，未来仍将因产业与欧美景气连动性高、受惠欧美景气回温而受到热钱青睐。

根据美银美林10月的调查结果，全球型基金经理人对新兴股市净减码幅度已达到2001年以来的低档水位。未来在美债利率正常化趋势下，资金将持续偏好具有成长性而经济体健全、与成熟国家景气复苏高度相关的出口经济，北亚将为主要受惠者。

巴克莱的梁伟豪也补充说明，根据对新兴亚洲各国的统计，台湾与全球复苏连动性达73.6%、南韩达49.6%，贸易开放程度也高。

〞北亚的复苏与G3(美、欧和日本)的脚步更为同步。北亚国家通膨率低、而且财政健全，让央行可以维持充足的流动性以确保内需复苏。〞他说。

**东北亚市场表现看好**

然而，台湾日前公布第三季经济成长只有1.58%，远不如外界所预期的2.4%，这是否为外资持续看好台湾的一大变数?

游志扬表示，尽管台湾的经济成长率今年预期只有2.3%、明年也只有3.5%，比不上东南亚国家平均约5%的水准，但不同的是台湾出口产业占GDP比重达63%，受外部环境的影响很大，而且明年比起今年也有成长的空间。

〞有趣的是，尽管台湾今年经济成长率失色，但台湾股市以及台币仍然是区域内几乎是今年表现最好的市场之一。〞星展银行分析师马铁英说。

她也认为，美联储宽松政策一旦退场，对台湾金融市场的负面冲击并不大，主要因为台湾的经常帐保持大量顺差、外债比重低以及拥有高额的外汇存底所致。

台湾第二季经常帐顺差达138亿美元，每年经常帐与GDP的比例达近10%，在亚洲区域国家名列前茅。此外，台湾零外债，也是全球外汇存底第四大的地区(未计黄金持有)，10月末外汇存底已达4,156亿美元。

星展集团第四季投资市场展望表示，新兴市场在历经联准会缩减量化宽松预期所面临严重的卖压后，短期可能得以暂获喘息空间，其中经常帐顺差、具大量外汇存底、低外债的国家和东北亚各国，市场表现将优于东南亚及南亚。这些看好的地区包括中国、香港、台湾、南韩及新加坡。

不过游志扬指出，若以韩国和台湾两者相较，市场还是相对看好南韩，因其产业分散在电子、汽车、造船、化学等产业，出口终端市场也涵盖了美、欧和中国；而台湾的市场集中风险大，还有产业竞争力下滑的问题，因此较保守看待。

台湾周四公布10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预期，今年GDP年增率低于2%似成定局。南韩10月出口则创下纪录新高505亿美元，年增7.3%；该国第三季GDP成长率达3.3%，保持在逾两年高位。

**监管层密切注意汇价**

鉴于先前汇价承受热钱流入压力而大幅走升，为免汇价升幅过大戕害出口竞争力，台湾及韩国监管机关近期耐不住性子，口头干预、行政干预，甚或实质干预不断。这也令汇价走稳。

韩国央行总裁先前曾对汇价的大幅波动表达关心。市场亦怀疑韩国近日公布的高额外汇存底可能来自于韩国央行的干预。

而台湾方面，则是对炒汇外资祭以重罚，注销其QFII的登记。央行日前表示，短期资本移动已成决定汇率的主要因素，因此仍将逐日查核外资的台币存款是否超出应交割台股款项需求的合理部位，以防杜外资炒汇。

台湾央行喊话倒是有效。一家本地汇银人士即表示，〞老大一讲，投机性交易跑光光。〞

台币兑美元近期实质交易始终停在29.400附近没有太大波动，而成交量能也因投机盘的退场而跌落低位，台北外汇交易中心的每日成交量只剩下5-6亿美元。韩元兑美元近日也落入类似台湾的〞动态稳定〞价位，汇价始终在1,060附近盘整，未有明显方向。