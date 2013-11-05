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货币新闻 | 2013年 11月 5日 星期二 15:21 BJT

日本央行：必要时将毫不犹豫地调整政策，以实现物价目标--总裁黑田东彦

路透大阪11月5日 - 日本央行总裁黑田东彦周二表示：

* 日本经济很可能继续以高于潜能的速度增长

* 为了达到物价目标，必要时将毫不犹豫地调整政策

* 汇价走势稳定非常重要

* 现在公开讨论退出量化宽松为时过早，但将在内部考虑这个策略

* 上调消费税对日本经济利好，因为这消除了未来的不确定性

* 海外经济体增长可能逐渐提速。 (完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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