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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 15:13 BJT

韩国债市：公债价格下跌，外资连续第四日卖出

路透首尔11月5日 - 韩国公债价格周二下跌，因外资对公债期货锁定获利，连续第四日卖出。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)收报3.513%，三年期公债12月期约 收低0.10点，报105.76。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.76 105.86

10年期公债收益率 3.513% 3.476%

五年期公债收益率 3.154% 3.112%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 张若琪)
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