银行观点：香港第三季经济增长料加快至3.5%，惟复苏步伐难显着提升--恒生

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港11月5日 - 恒生银行 周二发表研究报告称，香港经济已见底回升，预期第三季经济增速将接近趋势增长水平，并料将从第二季的3.3%加快至3.5%。
不过该行指出，美国消费需求再度回软，加上内地9月份数据表现欠佳，因此对经济形势保持审慎评估；预计即使至2014年初，香港经济复苏步伐亦难见显着提升。
香港政府将于下周五（15日）公布第三季度本地生产总值（GDP）及其他主要经济数据。恒生银行的《香港经济脉搏》称，第三季香港经济增速稍为加快，主要受益于贸易收支好转，反观来自内部需求的贡献则可能减少。该行估计单是净出口便可推动第三季经济增长1个百分点，足以抵消投资下滑的负面影响。
“综观而言，本港经济已见底回升，惟复苏步伐仍然缓慢且有欠平衡。迄今包括投资、消费及净出口在内的三大需求组成部份增长动力未见显着回升。更重要的是，经济复苏的漫漫前路上仍不乏挑战。”报告称。
报告对香港2013年全年的GDP增长预测为3%，2014年为增长4%。
该行指出，数据显示香港的内部需求回落。过去三个月，撇除珠宝首饰、钟表和名贵礼品的零售销售货值升幅回落至略低于4.7%。虽然有关数字并非本地生产总值的直接组成部份，但其升幅收窄支持私人消费开支增速放缓的推论。
按调整后零售销售数据的表现来判断，报告估计第三季私人消费开支增长2.5%，显着低于第二季的4.2%。
至于在上季对经济增长贡献甚多的资本开支，亦因经济环境持续不明朗而有所倒退。
另一方面，随着气候恶化以致食品价格上涨的影响逐渐减退，报告料香港的通胀短期内可保持于温和水平。租金自今年初以来升幅温和，以及食品价格平稳，料皆可以纾缓通胀压力；估计通胀可在今年余下时间维持于约4%的水平，全年通胀预测为4.3%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。