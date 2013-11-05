银行观点：香港第三季经济增长料加快至3.5%，惟复苏步伐难显着提升--恒生

路透香港11月5日 - 恒生银行 周二发表研究报告称，香港经济已见底回升，预期第三季经济增速将接近趋势增长水平，并料将从第二季的3.3%加快至3.5%。

不过该行指出，美国消费需求再度回软，加上内地9月份数据表现欠佳，因此对经济形势保持审慎评估；预计即使至2014年初，香港经济复苏步伐亦难见显着提升。

香港政府将于下周五（15日）公布第三季度本地生产总值（GDP）及其他主要经济数据。恒生银行的《香港经济脉搏》称，第三季香港经济增速稍为加快，主要受益于贸易收支好转，反观来自内部需求的贡献则可能减少。该行估计单是净出口便可推动第三季经济增长1个百分点，足以抵消投资下滑的负面影响。

“综观而言，本港经济已见底回升，惟复苏步伐仍然缓慢且有欠平衡。迄今包括投资、消费及净出口在内的三大需求组成部份增长动力未见显着回升。更重要的是，经济复苏的漫漫前路上仍不乏挑战。”报告称。

报告对香港2013年全年的GDP增长预测为3%，2014年为增长4%。

该行指出，数据显示香港的内部需求回落。过去三个月，撇除珠宝首饰、钟表和名贵礼品的零售销售货值升幅回落至略低于4.7%。虽然有关数字并非本地生产总值的直接组成部份，但其升幅收窄支持私人消费开支增速放缓的推论。

按调整后零售销售数据的表现来判断，报告估计第三季私人消费开支增长2.5%，显着低于第二季的4.2%。

至于在上季对经济增长贡献甚多的资本开支，亦因经济环境持续不明朗而有所倒退。