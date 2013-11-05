表格：外资在韩国股市卖超489亿韩元，连二日卖超

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透首尔11月5日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超489亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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11月 5日 -48.9 -141.8 199.4
11月 4日 -180.3 34.9 152.0
11月 1日 172.8 -77.4 -88.9
10月31日 -27.3 -228.9 240.5
10月30日 149.4 -67.2 -82.0
10月29日 124.5 -91.0 -33.4
10月28日 117.4 -31.6 -105.9
10月25日 12.3 -179.9 177.5
10月24日 117.5 -149.0 23.7
10月23日 592.0 -717.8 127.9
10月22日 156.1 -6.7 -131.4
10月21日 194.2 -201.9 14.7
10月18日 305.8 -162.8 -127.6
10月17日 293.2 -232.8 -31.8
10月16日 208.1 -138.1 -40.3
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本月以来 -56.5 -184.4 262.5
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今年以来 5,245.8 1,305.4 -4,773.6
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。